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الخارجية الأمريكية تؤكد عدم التزام طالبان باتفاقية السلام

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الخارجية الأمريكية تؤكد عدم التزام طالبان باتفاقية السلام الخارجية الأمريكية تؤكد عدم التزام طالبان باتفاقية السلام

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استهجن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، مستويات العنف في أفغانستان، مشيرا إلى كونها لا تتماشى مع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة «طالبان».

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «لا يبدو أن مستويات العنف تتماشى مع ما تعهدت به طالبان في تلك الاتفاقية» في إشارة إلى اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان المبرمة في 2020؛ وفقا لوكالة «رويترز».

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين وحركة «طالبان»، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

المصرى اليوم

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