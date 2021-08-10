أخبار عاجلة

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان -
وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات -
"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة -
شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة -
80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بـ3 ملايين كجم سنويًّا -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم -
223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية -
" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة القادمة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 2021

Print
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 2021 موعد مباراة القادمة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب استاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب استاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

الأهلي المصري يعود من جديد لمنافسات الدوري المصرى 2021،بعدما اكتسح سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب