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مركز السمنة بتخصصي الطائف للفئة "أ" كثالث مركز بالمملكة

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"الشريف": نجح في معايير "الصحة" وأجرى 1655 جراحة

مركز السمنة بتخصصي الطائف للفئة

منحت الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ شهادة التشغيل للمركز من الفئة "أ" كثاني مركز يعتمد بصحة منطقة مكة المكرمة بعد اجتيازه لعملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة بوزارة الصحة.

وصرح مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالله الشريف بأن المركز تمت ترقيته من المراكز فئة "ب" إلى المراكز فئة "أ" بعد نجاحه في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال "الشريف": إن المركز استطاع ولله الحمد، ومنذ افتتاحه حين كان وقتئذ وحدة جراحة سمنة، الوصول بالمركز للريادة على مستوى محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة، ليكون ثاني مركز متخصص في جراحة البدانة تتم ترقيته للفئة "أ" على مستوى صحة مكة المكرمة، والثالث على مستوى المملكة كمركز جراحة سمنة فئة "أ".

وأوضح "الشريف" أن المركز استطاع منذ افتتاحه في شهر نوفمبر في عام 2017 وحتى شهر يونيو من العام الحالي 2021، إجراء 1655 عملية شملت جميع أنواع عمليات السمنة، إضافة إلى مراجعة 13 ألفًا و358 مراجعًا لعيادة السمنة في نفس الفترة، مشيدًا بما وجده المركز من دعم على مدار الأعوام السابقة من مدراء شؤون صحية ومساعدين علاجيين وإدارة المراكز المتخصصة ومدراء مستشفيات وطواقم طبية عاملة بكل مسمياتها؛ الأمر الذي كان له الدور التكاملي في تحقيق المركز لهذه القفزات النوعية في مجال خدماته الصحية والعلاجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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