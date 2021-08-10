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محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة

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محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، الدكتورة عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عادل لمعى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، عن محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التي تخطو نحوها الدولة المصرية في كل المجالات.

وأوضح المحافظ أنه لابد من مد أواصر الصلة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن من خلال توحيد الجهود والعمل في اتجاه واحد، حيث تم مناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن البورسعيدى، والتأكيد على التعاون المثمر بما يحقق أهداف التنمية ببورسعيد.

المصرى اليوم

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