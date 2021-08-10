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في مفاجأة من العيار الثقيل يعود الفنان محمد الكيلاني للغناء، بعد غيابه فترة طويلة تجاوزت 6 سنوات متواصلة لانشغاله بالتمثيل، وطرح كيلاني أغنيته الجديدة «القلب الأبيض» عبر موقع يوتيوب، كبداية لسلسلة أغاني أخرى يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

أغنية «القلب الأبيض» كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي أمري كيرال، وقام كيلاني بتصويرها على طريقة الفيديو لاريكس.

وأكد محمد كيلاني في تصريحات صحفية أن الفترة القادمة ستشهد نشاطًا كبيرًا في الغناء، موضحًا أن غيابه كان لظروف استثنائية لا يرغب في الحديث عنها، واشار انه ينتظر ردود الفعل على أغنية «القلب الأبيض»، قبل أن بستكمل نشاطه الغنائي بعدة أغنيات جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة.