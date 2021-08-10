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العراق: انخفاض إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية

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العراق: انخفاض إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية العراق: انخفاض إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية

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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن انخفاض إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى انخفضت من 30 مليون إلى 20 مليون متر مكعب يوميا، في حين هبطت الإمدادات إلى المنطقة الجنوبية من 17 مليون إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا».

وأضافت أن «الانخفاض في إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى فقدان المنظومة الوطنية للكهرباء حوالي 2600 ميغاوات».

وأشارت إلى أنها تجري «تنسيقا عاليا وكبيرا مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من هذا الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج».

المصرى اليوم

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