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أكد الإعلامي أحمد حسام «ميدو»٬ أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري قوية للغاية وذلك بسبب رغبة زعيم الثغر في التأهل للكونفيدرالية.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاعلى إذاعة الشباب والرياضة: «قرار اتحاد الكرة حول مباراة الزمالك والاتحاد من مباراة صعبة على الفريقين، إلى مباراة «حياة أو موت» بالنسبة لفريق الاتحاد«