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ميدو: مباراة والاتحاد السكندري «حياة أو موت»

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ميدو: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري «حياة أو موت» ميدو: مباراة والاتحاد السكندري «حياة أو موت»

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أكد الإعلامي أحمد حسام «ميدو»٬ أن مباراة والاتحاد السكندري قوية للغاية وذلك بسبب رغبة زعيم الثغر في التأهل للكونفيدرالية.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاعلى إذاعة الشباب والرياضة: «قرار اتحاد الكرة حول مباراة الزمالك والاتحاد من مباراة صعبة على الفريقين، إلى مباراة «حياة أو موت» بالنسبة لفريق الاتحاد«

وأضاف: «إعلان اتحاد الكرة بمشاركة المصري في الكونفدرالية الموسم المقبل دمر أي طموحات ودوافع لدي النادي المصري في الاستمرارية، وجعل مباراة الأهلي مع المصري بمثابة»مباراة ودية.

المصرى اليوم

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