إنقلاب سيارة نقل محملة بالصابون على الطريق الاقليمى ببنها

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شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز بنها بالقليوبية حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون صباح اليوم وانتقلت على الفور قوات الامن والادارة العامة لمرور القليوبية وتمن التعامل مع الحادث بوضع الرمال على الطريق وفتحة مرة أخرى امام السيارات ولم يسفر الحادث عن أي اصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الادارة العامة للمرور يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بمدخل بنها على الطريق الإقليمي.

انتقلت على الفور قوات الامن وتبين انقلاب السيارة محملة بمادة رغوية «صابون» ما ادى إلى توقف الطريق وتم التعامل مع الحادث بنقل سيارتين نقل محملتين بالرمال ووضعها على الطريق والسماح بسير السيارات مرة أخرى ولم يسفر الحادث عن أي اصابات وتم التحفظ على السيارة بمعرفة مباحث مرور القليوبية .