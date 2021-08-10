أخبار عاجلة

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف -
انطلاق الألعاب العسكرية الدولية بضواحي موسكو -
طالبان تحذر.. هل ينسحب الأمريكي بنهاية أغسطس؟ -
بوتين: نسبة الأسلحة الحديثة في قواتنا النووية فاقت 80 في المئة -
عرض راقص مثير فوق دبابة أثناء افتتاح الألعاب العسكرية في ضواحي موسكو -
مصر.. خطط لخفض معدلات الفقر -
شويغو يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي.. وتوقيع اتفاقية حول التعاون العسكري الروسي السعودي -
الجمرة الخبيثة تظهر بالعراق.. الإصابة تؤدى للوفاة أحيانا -
سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار -
عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تبطين 95 كم بمشروع تأهيل الترع في القليوبية

Print
تبطين 95 كم بمشروع تأهيل الترع في القليوبية تبطين 95 كم بمشروع تأهيل الترع في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى في القليوبية انه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 95 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع في قرى ومدن المحافظة من المرحلة الأولى والتى ضمت 300 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

اضاف وكيل وزارة الرى في بيان لمديرية الرى بالمحافظة أنه تم إدراج تبطين وتأهيل 147 كيلو متر من الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه وخلال أسبوعين سيبدأ المقاولون المسئولون عن التنفيذ في بدء العمل على أرض الواقع ويقوم بالتنفيذ لها قطاع الرى

أوضح وكيل وزارة الرى أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيتم إدراجها خلال المرحلة الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث تم صدور القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى في التأهيل كمثيلاتها من الترع واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث

أكد وكيل وزارة الرى أنه جارى العمل لتأهيل وتبطين 5 مساقى بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 110 مسقى تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وسيتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003