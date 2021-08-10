تبطين 95 كم بمشروع تأهيل الترع في القليوبية

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قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى في القليوبية انه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 95 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع في قرى ومدن المحافظة من المرحلة الأولى والتى ضمت 300 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

اضاف وكيل وزارة الرى في بيان لمديرية الرى بالمحافظة أنه تم إدراج تبطين وتأهيل 147 كيلو متر من الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه وخلال أسبوعين سيبدأ المقاولون المسئولون عن التنفيذ في بدء العمل على أرض الواقع ويقوم بالتنفيذ لها قطاع الرى

أوضح وكيل وزارة الرى أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيتم إدراجها خلال المرحلة الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث تم صدور القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى في التأهيل كمثيلاتها من الترع واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث

أكد وكيل وزارة الرى أنه جارى العمل لتأهيل وتبطين 5 مساقى بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 110 مسقى تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وسيتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية