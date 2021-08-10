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تحرير 28 مخالفة في حملة لرفع الإشغالات بشوارع أرمنت غرب الأقصر

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تحرير 28 مخالفة في حملة لرفع الإشغالات بشوارع أرمنت غرب الأقصر تحرير 28 مخالفة في حملة لرفع الإشغالات بشوارع أرمنت غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالميادين العامة والطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات بالمركز وإدارة شرطة المرافق و إدارة المرور بالمحافظة والتى اسفرت عن تحرير 28 محضر متنوع.

واستهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير وتقاطع مسجد الرحمن وشارع الشهيد عبد الرحمن وشارع المستشفى ومنطقة الموقف والسوق الحضري . وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات ، تحرير محاضر أشغال ومحاضر نظافة، بجانب تحرير مخالفات للسيارات التي تقوم بالتحميل خارج الموقف. شارك فى الحملة رئيس ومشرفين الاشغالات وعمال الوحدة المحلية وذلك لإعادة الانضباط وضبط المخالفين ولتحقيق السيولة المرورية .

المصرى اليوم

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