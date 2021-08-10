البدء في إقامة أكبر مجمع سكني إداري تجاري بأرمنت غرب الأقصر

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قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع سكني تجاري إداري داخل مدينة أرمنت يقوم به بنك الإسكان والتعمير على مساحة 4700 متر بناحية سوقي الحديد بارمنت الوابورات.

وأضاف عاشور أنه بعد أن توقف المشروع منذ عام 1982 تم وضع حلول غير نمطية وإزالة جميع العقبات لأستئناف العمل به، وتقديم الدعم الكامل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم إعادة المشروع مرة أخرى إلى النور في ظل توجيهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول غير نمطية وذلك لصالح المواطن.

وبناء على المقترح المقدم من العميد عبد الله عاشور رئيس المركز تم تعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة وذلك بدلاً من إقامة المشروع على مساحة 4700 متر، والاستفادة من 6700 متر فقط، أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة 4700 متر، مع الاستفادة بمساحة تصل إلى اكثر من 19500 متر، بنسبة تصل إلى اكثر من 3 أضعاف ونصف مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة.

وبعد أن تم الانتهاء من عمل التصميمات الابتدائية بمعرفة البنك ، وذلك بناء على رؤية مجلس مدينة ارمنت وعمل الرفع المساحي وجسات التربة وتقرير المهندس الاستشاري تم البدء في تنفيذ المشروع وأصبح حقيقة على أرض الواقع.

وأكد عاشور على استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن من قبل الجهات والادارات المعنية بالمركز لأتمام كافة المشروعات الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.