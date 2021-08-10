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في جولة مسائية.. وزير الرى يتفقد المركز الثقافي الأفريقي بأسوان (صور)

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تفقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، العمليات الإنشائية الجارية بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان، يرافقه الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى، والمهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامه للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد البلاسى، مدير معهد الموارد المائية.

كان في استقبالهم المهندسة ايرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الافريقي، والمهندسين والعاملين بالمركز.

بدأت الزيارة بتفقد العمليات الإنشائية بالمركز بدء من عملية انشاء مدرجات حول الملعب الخماسي ومبني مخازن للمركز وتطوير وإعادة تأهيل لمجرى العيون وانشاء المشاية الجديدة للزوار.

وتفقد الوزير اعمال اللاند سكيب بجانب كافتيريا المركز وأبدى إعجابه بالمناظر الخضراء الطبيعية الخلابة وجمال المسرح الروماني المكشوف وجاهزيته لاستقبال الاحتفالات والمؤتمرات والمناسبات المختلفة.

المصرى اليوم

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