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الإمارات تسعى للاستثمار في إكثار الغزلان وطيور الحبارى جنوب الضبعة

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الإمارات تسعى للاستثمار في إكثار الغزلان وطيور الحبارى جنوب الضبعة الإمارات تسعى للاستثمار في إكثار الغزلان وطيور الحبارى جنوب الضبعة

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التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حيث تناول اللقاء مناقشة مشروع إنشاء منطقتي مسورتين بمنطقة جنوب الضبعة خاصة بتربية وإكثار لطائر الحباري وإطلاقه في الصحراء، وكذلك 500 رأس من الغزلان بالتعاون مع الجانب الإماراتي، وجارٍ تحديد واختيار المكان الملائم بمعرفة اللجان الفنية المشكلة من المحافظة.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمدير الطب البيطري وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الذي يمكن استغلاله مستقبليًا كمقصد ومزار سياحي.

المصرى اليوم

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