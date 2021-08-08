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القبض على شاب يرتدي «نقاب» في محطة دشنا بقنا

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القبض على شاب يرتدي «نقاب» في محطة دشنا بقنا القبض على شاب يرتدي «نقاب» في محطة دشنا بقنا

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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، الأحد، القبض على شاب يرتدي نقابًا داخل محطة القطار بمركز دشنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بورود بلاغ من المواطنين بضبط شاب يرتدي نقابًا داخل محطة القطار دشنا، وتم القبض عليه.

وتبين بعد التحقيق معه أنه يُدعى «م.ح» من قرية الصبريات بدشنا، وأنه يعاني من مرض نفسي حيث تم القبض عليه منذ شهرين داخل مكتب بريد وكان يرتدي أيضًا النقاب وتم الإفراج عنه، وتم ضبطه اليوم داخل المحطة وهو يقوم بحجز تذكرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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