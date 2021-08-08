محافظ أسوان يوجه بدراسة إدراج عدد من المناطق ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى

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وجه اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إلى دراسة إدراج مناطق كوم أمبو قبلى والبساتين والنجاجرة غرب وشرق إلى مشروعات مبادرة التطوير الشامل للريف المصري، وخاصة أنه يغلب عليهم الطابع الريفى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من المرافق العامة والخدمات الأساسية وهو الذي سيتواكب مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإعادة تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة كوم أمبو ليكون خط السير داخل المدينة في إتجاهين تخفيفاً من حدة التكدس والقضاء على الإختناقات والعشوائية.

كما أعطى محافظ أسوان، الأحد، تعليماته لمديرى البريد والكهرباء للتنسيق من أجل الإسراع في افتتاح 9 مكاتب بريد تم تطويرهم من بين 46 مكتب ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتخفيف أعباء ومشقة التنقل وأيضاً مشكلة التزاحم أمام مكاتب البريد الأخرى، مشدداً على سرعة إنهاء مشكلة ربط شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى إدفو العام والجارى إنشاؤها بالشبكة العمومية وخاصة مع قرب افتتاحها خلال هذا العام مع وصول معدلات التنفيذ فيها إلى حوالى 90 % ليخدم هذا الصرح الطبي الكبير حوالي نصف مليون نسمة.