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سعد الهلالي: محمد حسان خالف عقيدته حينما سأُل عن «الأشعرية»

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سعد الهلالي: محمد حسان خالف عقيدته حينما سأُل عن «الأشعرية» سعد الهلالي: محمد حسان خالف عقيدته حينما سأُل عن «الأشعرية»

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وجه الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التحية للمستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، التي تحاكم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، المتهم فيها 12 شخصًا بالدعوة للتخريب، لافتا إلى أن أسئلته للداعية محمد حسان أثناء شهادته تعليمية وتصحيحية لمسيرة الخطاب الديني، مضيفا: « ولادة».

وأضاف «الهلالي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» تقديم الدكتور معتز عبدالفتاح عبر قناة «الشمس»، الأحد، أن «شهادة الشيخ محمد حسان تؤكد أن الحاكمية في مفهوفهم لاتزال خاطئة، بتفسير سيد قطب، وهي تحكيم دين الله في حياتنا، لسه في إصرار على تفسيره بهذا الشكل».

وتابع: «تقديم حسان للإخوان على أنها جماعة دعوية انحرفت لتكون حزب سياسي هو أمر خاطئ، الجماعة دي من يوم ظهرت وهي جماعة إرهابية ودموية وتحاول فرض رأيها على الآخر، واستشهد فقط بمحمد ابن عبدالوهاب، وابن عثيمين، ولم يستشهد بفقيه مصري، وهذا أمر له دلالة».

استكمل: «حسان أعلن ما يخالف عقيدته، حينما سأله المستشار عن الأشعرية قال أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة عند السلفية هم الماتريدية».

المصرى اليوم

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