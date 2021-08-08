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أعربت شيماء خلف، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، عن حزنها بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو، قائلة: «كلمة زعلانة دي كلمة بسيطة، مكنتش بنام في توقيتات التي كان يتم اللعب فيه»، مضيفة: «كل ميزان كنت متابعاه على الفيس بوك والأخبار والأرقام وحزينة».

وأضافت «خلف» في حوارها لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد: «كل ما كنت بشوف اللعبة في الأولمبياد وأحنا مش فيها كنت بعيط، لأن اللعبة عندنا كانت هتحقق حوالي 5 ميداليات منهم 2 ذهب وكنا هنجيب فضة وبرونز»، موضحًا: «لو كنا شاركنا في الأولمبياد كان محمد إيهاب وسارة سمير هيحرزوا الذهب لمصر، ولو أنا شاركت كنت هجيب البرونز لمصر».

وتابعت: «هناك أسباب كثيرة في عدم مشاركة مصر بلعبة رفع الأثقال في الأولمبياد، والبداية كانت من عام 2016، كان لدينا 7 عينات للمنشطات الخاصة بالناشئين وحتى عام 2019، اتقالنا أن في غرامة أو إيقاف، وفي عام 2019 تم الإعلان عن إيقاف اللعبة لمدة عامين ولو كنا وقتها دفعنا الغرامة مكناش اتوقفنا».

وأردفت، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال: «في عام 2019 في دورة الألعاب الأفريقية ظهر 6 عينات لها علاقة بالمنشطات من بينهم اللاعبة سارة سمير، اللاعب ملهوش الحق أنه يرفض لأنه على قوة المدرب وطبيب الاتحاد»، موضحًا: «في نوع من المنشطات كان من المفترض ألا يتم تناوله في المباريات، وتم إيقاف 6 لاعبات، قبل الانتهاء من أزمة الـ 7 عينات القديمة».

وأكدت: «رفعنا قضية وحاولنا نشترك تحت العلم الأوليمبي وتم الرفض لأن القانون ينص أن البلد كلها تكون موقوفة لكي نتمكن من اللعب تحت مظلة العلم الأوليمبي».