جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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يواصل النادي الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء اليوم قبل الأخير من مباريات الجولة 29 والذي شهد 4 مواجهات.

وتمكن المصري البورسعيدي من تأمين المركز الثالث بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 مستغلاً تعثر منافسه بيراميدز الذي تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 وهي نفس النتيجة التي حسمت لقاء الجونة والبنك الأهلي فيما تعادل أسوان مع الانتاج الحربي بهدفين لكلاً منهما في مباراة مثيرة.

وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الأهلي 64 الزمالك 64 المصري 46 بيراميدز 43 الاتحاد 41 سموحة 40 الطلائع 38 إنبي 38 الجونة 37 المقاصة 37