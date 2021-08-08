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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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يواصل النادي الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء اليوم قبل الأخير من مباريات الجولة 29 والذي شهد 4 مواجهات.

وتمكن المصري البورسعيدي من تأمين المركز الثالث بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 مستغلاً تعثر منافسه بيراميدز الذي تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 وهي نفس النتيجة التي حسمت لقاء الجونة والبنك الأهلي فيما تعادل أسوان مع الانتاج الحربي بهدفين لكلاً منهما في مباراة مثيرة.

وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الأهلي 64
64
المصري 46
بيراميدز 43
الاتحاد 41
سموحة 40
الطلائع 38
إنبي 38
الجونة 37
المقاصة 37
الإسماعيلي 33
سيراميكا 33
المحلة 32
المقاولون 29
البنك 28
أسوان 26
دجلة 23
الانتاج 20

المصرى اليوم

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