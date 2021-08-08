جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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يواصل النادي الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء اليوم قبل الأخير من مباريات الجولة 29 والذي شهد 4 مواجهات.
وتمكن المصري البورسعيدي من تأمين المركز الثالث بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 مستغلاً تعثر منافسه بيراميدز الذي تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 وهي نفس النتيجة التي حسمت لقاء الجونة والبنك الأهلي فيما تعادل أسوان مع الانتاج الحربي بهدفين لكلاً منهما في مباراة مثيرة.
وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:
|الأهلي
|64
|الزمالك
|64
|المصري
|46
|بيراميدز
|43
|الاتحاد
|41
|سموحة
|40
|الطلائع
|38
|إنبي
|38
|الجونة
|37
|المقاصة
|37
|الإسماعيلي
|33
|سيراميكا
|33
|المحلة
|32
|المقاولون
|29
|البنك
|28
|أسوان
|26
|دجلة
|23
|الانتاج
|20