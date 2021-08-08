الكاظمي يدعو الملك سلمان إلى حضور قمة دول جوار العراق

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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المشاركة في قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سلم هذه الدعوة إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع عقد بينهما اليوم الأحد في الرياض.

وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين خلال الاجتماع بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، والدولية التي تهم البلدين وأهمية تضافر الجهود في سبيل حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة.