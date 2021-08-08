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علق الإعلامي أحمد موسى، على شهادة الشيخ محمد حسان، أمام محكمة «داعش إمبابة».

ووجه موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، رسالة إلى أعضاء الجماعة الإرهابية قائلا: «بتشتموا حسان بعد شهادته، مش كان معاكم، معندكوش حرام».

وتابع :«الإخوان مولعين وبعض عناصرهم بسوريا كفرت الشيخ حسان»، مشيرا إلى أن الشيخ محمد حسان دعا إلى الجهاد بسوريا في مؤتمر الاستاد مع الرئيس المعزول مرسي.

وعرض موسى فيديو للشيخ محمد حسان خلال مؤتمر الاستاد، وقال: «بعدما صفقوا له، الآن يكفروه، لا يجب أن تمنح الأمان للإخوان ولو لثانية واحدة».