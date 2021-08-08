★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي جمال صابر، كان الذراع الأيمن لحازم صلاح أبوإسماعيل.

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن أبوإسماعيل كلف صابر بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن الأجهزة المعينة وجدت 2 مليون جنيه في منزل أبوإسماعيل بعد القبض عليه.

وأشار موسى إلى أنه كتب عن تزوير أبو إسماعيل للتوكيلات منذ 2006، ولفت إلى أن الأخير حرَّض على قتله بعد نشر وثائق حول الجنسية الأمريكية لوالدته.

وأوضح موسى أن الشيخ محمد حسان، وصف جماعة الإخوان الإرهابية بالخوارج خلال شهادته أمام محكمة «داعش إمبابة».