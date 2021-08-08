طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز في لقاء مثير

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تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

تمكن مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل من توجيه تصويبة جيدة غالطت الحارس محمد بسام وسكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

حاول رفاق عبد الحميد بسيوني الظهور هجومياً بعدد من المحاولات على الأطراف واحتسب حكم اللقاء محمود ناجي ركلة جزاء لصالح المهاجم عمرو جمال، بعد مخالفة من عبد الله السعيد في الدقيقة 18، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو ويتم إلغاء القرار.

وحصل شريف إكرامي على بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد الاعتراض على احتساب ركلة الجزاء، وأشهر الحكم نفس البطاقة لجناح طلائع الجيش أحمد سمير في الدقيقة 35.

الشوط الثاني

غادر شريف إكرامي الملعب بسبب الإصابة وشارك بدلاً منه المهدي سليمان بعد غياب طويل، وواصل رفاق عبد الحميد بسيوني ضغطهم الهجومي، ما أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق ناصر منسي.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز 43 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، فيما ارتقى طلائع الجيش إلى المركز السابع برصيد 38 نقطة.