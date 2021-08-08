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قيس سعيد: القوات المسلحة «تصنع تاريخًا جديدًا لتونس»

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قيس سعيد: القوات المسلحة «تصنع تاريخًا جديدًا لتونس» قيس سعيد: القوات المسلحة «تصنع تاريخًا جديدًا لتونس»

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قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد، إن القوات المسلحة «تصنع تاريخًا جديدًا لتونس»، ودعا أفرادها لعدم التراجع، وفقًا لـ«العربية».

وأضاف سعيّد أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس «أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخًا جديدًا لتونس».

وتابع الرئيس التونسي متحدثًا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزي الرسمي تؤديان أمامه التحية العسكرية: «لا تتراجعوا أبدًا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض».

وتعهد سعيّد بتخليص تونس ممن قال إنهم «الأردان التي علقت بها».

المصرى اليوم

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