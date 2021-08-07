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موسيماني يوضح سبب تسديد محمد شريف ركلة جزاء الأهلي

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موسيماني يوضح سبب تسديد محمد شريف ركلة جزاء الأهلي موسيماني يوضح سبب تسديد محمد شريف ركلة جزاء الأهلي

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أوضح بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سبب تسديد محمد شريف ركلة جزاء الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا، بدلاً من على معلول.

وقال موسيماني في تصريحات متلفزة: «على معلول هو المسدد رقم 1 لركلات جزاء الأهلي».

وأضاف: «على معلول هو منح الكرة لمحمد شريف، فالتونسي سجل كثيراً من ركلات الجزاء وأرد أن يسجل زميله».

وأتم تصريحاته: «هذه أمور جيدة وصحية داخل الفريق تحدث لا أتدخل فيها بدل من التنافس والتشاجر على الكرة».

وفاز الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة وواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 64 نقطة.

المصرى اليوم

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