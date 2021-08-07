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معتز إينو: يُقدم موسم استثنائي..والأهلي الأقرب للفوز بالدوري

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معتز إينو: الزمالك يُقدم موسم استثنائي..والأهلي الأقرب للفوز بالدوري معتز إينو: يُقدم موسم استثنائي..والأهلي الأقرب للفوز بالدوري

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يرى معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «نادي يقدم موسم استثنائي، ولديه لاعبين مميزين، ولكن الأهلي هو الأقرب لحسم بطولة الدوري في المباريات الـ6 المقبلة».

وأضاف: «الأهلي يظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وقادر على التعامل مع الضغوطات على عكس الزمالك، لذلك هو الأقرب بالتتويج بالمسابقة المحلية».

يٌذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

المصرى اليوم

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