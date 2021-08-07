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يرى معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «نادي الزمالك يقدم موسم استثنائي، ولديه لاعبين مميزين، ولكن الأهلي هو الأقرب لحسم بطولة الدوري في المباريات الـ6 المقبلة».

وأضاف: «الأهلي يظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وقادر على التعامل مع الضغوطات على عكس الزمالك، لذلك هو الأقرب بالتتويج بالمسابقة المحلية».

يٌذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.