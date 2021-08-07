معتز إينو: بواليا يُذكرني بـ فلافيو

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يُقدمه الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «والتر بواليا، مهاجم مميز للغاية، ما دام الأهلي تعاقد معه، بالتأكيد هو لاعب جيد».

وأضاف: «والتر بواليا، يُذكرني بالأنجولي فلافيو، مهاجم الأهلي السابق، حيث لم يسجل الأخير سوى هدفًا واحدًا في أول موسم له مع القلعة الحمراء»، مضيفًا: «المهاجم الكونغولي، يواجهه سوء حظ كبير، وكان ينقصه إحراز هدف، حتى تعود إليه الثقة».

وتابع: «هناك تطور كبير في مستوى بواليا، في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما أحرز هدفين في مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان».