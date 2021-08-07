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سبب استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مباراة طلائع الجيش

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سبب استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مباراة طلائع الجيش سبب استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مباراة طلائع الجيش

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن أسباب خروج الثنائي رمضان صبحي وإسلام عيسى من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الأحد نظيره طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة ٢٩ من الدوري.

أوضح الطبيب أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وفضل الجهاز منحه راحة إضافية ليتم تأهيله بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

أكد أن إسلام عيسى تعرض خلال التدريبات الأخيرة هو الآخر لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل فضل معها منحه راحة وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وبالتالي خرج من القائمة.

ويفقد بيراميدز خلال مباراة الطلائع لجهود الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الإسماعيلي الأخير.

المصرى اليوم

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