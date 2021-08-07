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سمير عثمان يوضح مدى صحة ركلة جزاء أمام المحلة

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سمير عثمان يوضح مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المحلة سمير عثمان يوضح مدى صحة ركلة جزاء أمام المحلة

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أشاد الخبير التحكيمي سمير عثمان بقرار الحكم أحمد الغندور باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق الكرة بنادي في مباراته أمام نظيره غزل المحلة بمنافسات الجولة رقم 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية: «ركلة جزاء الزمالك صحيحة وتمركز الغندور كان جيدًا».

وأضاف: «هناك احتكاك واضخ من مدافع المحلة واللعبة تستحق ركلة جزاء».

وكان الزمالك قد فاز على المحلة بثلاثية نظيفة في الإسكندرية حملت توقيع أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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