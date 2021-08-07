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أشاد الخبير التحكيمي سمير عثمان بقرار الحكم أحمد الغندور باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق الكرة بنادي الزمالك في مباراته أمام نظيره غزل المحلة بمنافسات الجولة رقم 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية: «ركلة جزاء الزمالك صحيحة وتمركز الغندور كان جيدًا».

وأضاف: «هناك احتكاك واضخ من مدافع المحلة واللعبة تستحق ركلة جزاء».

وكان الزمالك قد فاز على المحلة بثلاثية نظيفة في الإسكندرية حملت توقيع أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.