محافظ كفر الشيخ: دعم مستشفيات المحافظة بأجهزة طبية خلال أيام

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأعمال التطوير التي تشهدها مديرية الصحة بكفر الشيخ والمستشفيات.

وأكد المحافظ أنه سيتم تدعيم مستشفيات المحافظة بالمزيد من الأجهزة الطبية، ستصل إليها خلال الأيام المقبلة، مثنيا على الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في كل المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه وصل جهازي أشعة مقطعية لمستشفى سيدي سالم المركزي ومستشفى مطوبس المركزي، ويأتي ذلك استكمالا لخطة التطوير الشامل للبنية التحتية للمنظومة الصحية بكفر الشيخ، إلى جانب الارتقاء بالعامل البشري ضمن خطة الدولة لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.