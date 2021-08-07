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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، السبت، في حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل بنزلة كوبري الرغامة على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ- بلطيم".

كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، ومرفق إسعاف كفر الشيخ قد تلقيا إشارة بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وأصيب في الحادث دينا محمد عبدالمالك، 20 سنة، جرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وصابر عبدربه إسماعيل، 60 سنة، جرح بالرأس وكدمات متعددة بالجسم، وزهرة أحمد صابر، 8 شهور، كدمات متفرقة بالجسم وخدوش باليد اليسرى، وأسامة على مصطفى، 35 سنة، جرح بالرأس وكسر بالساق الأيمن وكدمات متعددة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى العام.

المصرى اليوم

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