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ليلى علوي تكشف لأول مرة عن شقيقتها الممثلة المعتزلة ()

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ليلى علوي تكشف لأول مرة عن شقيقتها الممثلة المعتزلة (فيديو) ليلى علوي تكشف لأول مرة عن شقيقتها الممثلة المعتزلة ()

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كشفت الفنانة المصرية، ليلى علوي، ولأول مرة، عن وجود شقيقتها الصغرى، التي كنت تمتهن التمثيل واعتزلته مبكرا.

فبعد أن عرض برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» المصرية، أمس الخميس، أغنية من فيلم «من أجل الحياة»، إنتاج عام 1977، الذي يجمع بين ليلى علوي وفتاة أصغر، أكدت الممثلة للجمهور في الاستوديو أن الطفلة هي شقيقتها الصغرى، لمياء علوي.

وأشارت ليلى علوي في برنامج «معكم منى الشاذلي» إلى أن المسيرة الفنية لشقيقتها الصغرى تضم فيلمين فقط، الأول من بطولة نور الشريف وهند رستم، أما الآخر فهو «من أجل الحياة».

وتابعت أنه عندما كبرت شقيقتها وأصبحت شابة، رفضت قبول المزيد من الأدوار الفنية، وبررت هذا بأنها ترغب أن تكون حياتها ملكا لها، في إشارة منها إلى رغبتها في الخصوصية.

واختتمت ليلى علوي حديثها عن شقيقتها الصغرى بأن «حياتها أصبحت ملكا لها ولأسرتها الجميلة».


ودخلت ليلى علوي برنامج «معكم» وهي في حالة رقص على أنغام أغنية «ليلى» للمطرب محمد منير.

يشار إلى أنه طرح لليلى علوي في دور العرض السينمائية مؤخرا أحدث أفلامها «ماما حامل»، الذي يشاركها بطولته الفنان بيومي فؤاد.

المصرى اليوم

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