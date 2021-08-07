يسرا: دلال عبدالعزيز «مش هتتعوض» وربنا يصبر ولادها

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نعت الفنان يسرا، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

وقالت «يسرا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» والمذاع عبر قناة «dmc»، السبت، إنها حاليا في بيروت والجميع في لبنان حزين على وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مشيرة إلى أن عائلة سمير غانم كانت تمثل لها عائلتها أي أكثر من الأصحاب.

وأشارت إلى أنه كانت هناك علاقات إنسانية كثيرة تجمعها مع الفنانة الراحلة لا يعلمها أحد، متابعة: "مش هتتعوض هي وسمير غانم وربنا يصبر ولادها.. كانت جدعة وأم رائعة».