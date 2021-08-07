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التوصل لتهدئة جديدة في محافظة درعا السورية برعاية روسية

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التوصل لتهدئة جديدة في محافظة درعا السورية برعاية روسية التوصل لتهدئة جديدة في محافظة درعا السورية برعاية روسية

جي بي سي نيوز :- وصلت لجان درعا المركزية في سوريا لاتفاق تهدئة مع القوات الروسية اليوم الأحد، تتوقف بموجبه العمليات العسكرية في حي درعا البلد وريف المحافظة.

وقال مصدر في لجان درعا المركزية إنه "بعد اجتماع مع ضباط من الجيش الروسي في حي درعا المحطة استمر لأكثر من ساعتين توصلنا لاتفاق استمرار التهدئة في احياء درعا البلد وريفي درعا الغربي والشرقي"، مشيرا إلى أنهم بانتظار رد قيادة القوات الروسية على بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها.

وكانت لجان درعا المحلية التي التقت أمس في اجتماعين مع قيادة اللواء الثامن المدعوم من القوات الروسية لم تتوصل إلى نتائج إيجابية.

وشهدت محافظة درعا تصعيداً كبيراً خلال الأيام الماضية بعد أن حشدت القوات الحكومية السورية ألافا من قواتها لاقتحام حي درعا البلد الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة ما دفع مسلحون في ريفي المحافظة الغربي والشرقي للهجوم على النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري والسيطرة عليها.

الوكالة الالمانية 

جي بي سي نيوز

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