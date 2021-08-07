استشاري: أمراض السمنة تستهلك 75% من ميزانية الصحة في الدول المتقدمة

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن إمكانية خفض الوزن تكون أقل مع تقدم السن، لافتًا إلى أن مريض السمة بعد أن يصل لعمر الـ40 عامًا يقل معدل الحرق إلى حد كبير.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن السمنة في حد ذاتها ليست مرضًا، ولكنها مصدر للإصابة بالكثير من الأمراض، لأن الإنسان المصاب بالسمنة معرض للإصابة بالسكر والضغط ، والكبد الدهني، وسرطان القولون والمستقيم، وأمراض القلب والشرايين.

وتابع أن أمراض السمنة تستهلك في الدول المتقدمة 75% من ميزانية وزارة الصحة، وهذا الأمر يدل على خطورة مرض السمنة على الشخص، وعلى المجتمع والدولة ككل.