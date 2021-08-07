أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يمنح «كيشو» ومدربه وسام الرياضة بعد برونزية طوكيو 2020 -
الرئيس السيسي يمنح هداية ملاك وسيف حسين وسام الرياضة من الطبقة الثالثة -
الرئيس السيسي يمنح أحمد الجندي وجيانا فاروق وسام الرياضة -
وزارة الشباب والرياضة و«اليونسيف» تطلقان البرنامج التدريبي"TOT" -
أحمد حجازي أبرز الغائبين عن نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربي -
يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية -
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان -
أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية -
أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه -
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: أمراض السمنة تستهلك 75% من ميزانية الصحة في الدول المتقدمة

Print
استشاري: أمراض السمنة تستهلك 75% من ميزانية الصحة في الدول المتقدمة استشاري: أمراض السمنة تستهلك 75% من ميزانية الصحة في الدول المتقدمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن إمكانية خفض الوزن تكون أقل مع تقدم السن، لافتًا إلى أن مريض السمة بعد أن يصل لعمر الـ40 عامًا يقل معدل الحرق إلى حد كبير.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن السمنة في حد ذاتها ليست مرضًا، ولكنها مصدر للإصابة بالكثير من الأمراض، لأن الإنسان المصاب بالسمنة معرض للإصابة بالسكر والضغط ، والكبد الدهني، وسرطان القولون والمستقيم، وأمراض القلب والشرايين.

وتابع أن أمراض السمنة تستهلك في الدول المتقدمة 75% من ميزانية وزارة الصحة، وهذا الأمر يدل على خطورة مرض السمنة على الشخص، وعلى المجتمع والدولة ككل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يمنح «كيشو» ومدربه وسام الرياضة بعد برونزية طوكيو 2020

الرئيس السيسي يمنح «كيشو» ومدربه وسام الرياضة بعد برونزية طوكيو 2020

الرئيس السيسي يمنح هداية ملاك وسيف حسين وسام الرياضة من الطبقة الثالثة

الرئيس السيسي يمنح هداية ملاك وسيف حسين وسام الرياضة من الطبقة الثالثة

الرئيس السيسي يمنح أحمد الجندي وجيانا فاروق وسام الرياضة

الرئيس السيسي يمنح أحمد الجندي وجيانا فاروق وسام الرياضة

وزارة الشباب والرياضة و«اليونسيف» تطلقان البرنامج التدريبي"TOT"

وزارة الشباب والرياضة و«اليونسيف» تطلقان البرنامج التدريبي"TOT"