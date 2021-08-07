سماح أنور: جملة «حقوق المرأة والرجل» مجرد حملات دعائية فاشلة

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قالت الفنانة سماح أنور، إن الجمل من نوع «حقوق المرأة وحقوق الرجل»، مجرد حملات دعائية فاشلة، وساعدت في فشل الكثيرين، مضيفة أن الست والرجل بني آدمين مختلفين وكلاً منهم لا يستطيع العيش مع أشياء خاصة بالطرف الآخر.

وأضافت سماح، خلال حواره ببرنامج الستات عايزة ايه، والمذاع على فضائية «mix»، مع بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، أن الفرد عليه أن يكون لطيفًا ورحيمًا مع الشخص الذي أمامه.

وأوضحت سماح، أنه إذا نشب خلاف بين الزوج وزوجته، واستطاع كل فرد أن يستمع إلى الشخص الذي أمامه ويقدر موقفه ستهدأ الأمور، مضيفة أنها تشعر أن الرجال دائمًا لديهم مرونة لكي يتغيروا أكثر من السيدات، لافتة إلى أن أكثر الشكاوى الأساسية.

وأكدت سماح، على أنه عندما يكون الشخص متسامح سيجعل الشخص الذي أمامه متفهم أكثر.