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استشاري: تكميم المعدة يزيل تكيس المبايض

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استشاري: تكميم المعدة يزيل تكيس المبايض استشاري: تكميم المعدة يزيل تكيس المبايض

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عمليات السمنة آمنة وفعالة وتجرى في وقت صغير للغاية، ومن الممكن العودة للمارسة الحياة بشكل طبيعي في وقت قصير.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن تكميم المعدة من أبسط العمليات التي تجرى في السن الصغير، حيث يتم استئصال جزا من المعدة، الذي يؤدي إلى التخلص من هرمون الجوع بنسبة 70%، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الشبع بشكل أسرع.

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة مهمة جدًا لمن يعاني من مرض السكر، أو بالنسبة للسيدات التي تعاني من زيادة الوزن، وتكيس المبايض، خلاف أنها تؤدي إلى التخلص من صعوبة التنفس أو النوم المتقطع.

المصرى اليوم

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