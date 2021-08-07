معتز إينو: أفشة بعيد عن مستواه.. وتغييرات موسيماني غير مؤثرة

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يرى معتز إينو، نجم الأهلي الزمالك، أن محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهي، لم يظهر بأفضل مستوى له خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أفشة، كان بعيدًا عن مستواه الفني في مباراة سيراميكا كليوباترا، ولكنه دائمًا يتواجد في التوقيت المناسب، حيث نجح في إحراز هدف (عالمي)، سيتذكره الجميع بصرف النظر عن أدائه الفني».

وأضاف: «تغييرات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي خلال المباراة غير مؤثرة، والهدف الأساسي من تلك التغييرات هو إراحة اللاعبين الأساسيين، نظرًا لضغط المباريات في الفترة المقبلة».