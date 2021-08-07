أحمد موسى: شكرًا فريال أشرف على ذهبية طوكيو 2020

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بلاعبة الكاراتيه فريال عبدالعزيز أشرف، شكرًا بطلة مصر على ما حققته وأسهمت في رفع علم أم الدنيا عاليًا بين الدول.

وتابع خلال تقديم برنامجه، أنه لأول مرة تحصل فتاة مصرية على ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

وتابع موسى شكرًا يا بنت مصر، شكرًا أيها الفتاة الذهبية التي كانت حديث العالم لكونها حققت إنجازًا كبيرًا وكانت السبب في عزف السلام الوطني المصري لأول مرة منذ 14 عامًا في الأولمبياد.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ذهبية فريال أشرف رفعت تصنيف مصر إلى المركز 53 بدلا من كونها في المركز 80.

وهنأ أحمد الجندي الذي أحرز ميدالية فضية في الخماسي الحديث، موجهًا الشكر لكل من شارك في الأولمبياد ومثل مصر في البطولة العالمية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيد نصير ابن مصر الذي منحها أول ذهبية في تاريخها بأولمبياد أمستردام 1928.

وأكد أن منتخب اليد كانت لديه الفرصة للفوز على المنتخب الإسباني وكانت المباراة تسير هدف بهدف، مؤكدًا أن أحمد الأحمر نجم عالمي بمعنى الكلمة، والحارس كاتونجا أحدث تغييرًا كبيرًا في المباراة عند مشاركته في الشوط الثاني.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب مصر لكرة اليد بات من الأربعة الكبار على مستوى العالم وفاز على أسماء فرق كبيرة.

وأشار إلى أنه لا بد من تغيير منظومة كرة القدم والاتحادات الرياضية، موضحًا أن مسألة الإنفاق لا بد من النظر فيها، حيث إن الألعاب الفردية هي التي أسعدت مصر والمصريين وليس الألعاب الجماعية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، «نحتاج إعادة النظر في الاتحادات الرياضية، موضحا أن الرئيس لا يتأخر في الإنفاق على أبطال مصر في الاتحادات المختلفة».