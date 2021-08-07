اللجنة الأولمبية: جيانا فاروق تعرضت للظلم وحصدت برونزية الكاراتيه بالأولمبياد

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قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 حققت اليوم ميداليتين ذهبية وفضية في مسك ختام الأولمبياد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة، أن اللجنة الأولمبية تعرف جيدا إمكانيات اللاعبين وبذلت البعثة المصرية أقصى ما في جهدهم في المنافسات.

وكشف المهندس شريف العريان أن الـ 133 لاعب شاركوا في أولمبياد طوكيو كانوا يضعون مصر نصب أعيانهم وحصدت البعثة 6 ميداليات متنوعة.

وأشار إلى أن فريال أشرف بذلت أقصى ما لديها في المباراة النهائية وحصدت الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه، وكانت من ضمن التوقعات لحصد ميدالية في الكاراتيه.

واستطرد هشام العريان أن جيانا فاروق تعرضت للظلم في الأولمبياد لكنها قدمت مباراة كبيرة ونجحت في النهاية حصد ميدالية برونزية في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه وهي أول ميدالية في الكاراتيه لمصر.

وتابع سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن جيانا فاروق سوف تحمل علم مصر في حفل ختام الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو حتى غدا الأحد 8 أغسطس الجاري.

وقال سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح بعد حصد 6 ميداليات أولمبية هي الأكبر في تاريخ البعثات المصرية في المنافسات الأولمبية.

وأوضح شريف العريان أن أصعب لحظة مرت علىّ هي فوز البطل أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث، مؤكدا أن كل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب إنجاز كبير.

وذكر سكرتير عام اللجنة الأولمبية أن هناك 11050 لاعب يشاركون في الأولمبياد من كل دول العالم، يتنافسون على حصد 1000 ميدالية.

وطالب شريف العريان بضرورة وجود نظام مثل دوري الجامعات الأمريكية يكون قاعدة رياضية قوية ويتم اكتشاف العديد من العناصر، متابعا أنه لابد من تبادل الخبرات واستقدام مدربين أجانب لنصل إلى المستوى العالمي.

واختتم شريف العريان قائلا إنه سيتم إعداد التقرير النهائي عن أولمبياد طوكيو لعرضها فور عودة البعثة المصرية من طوكيو.