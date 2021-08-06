بالأسماء .. مدير أمن سوهاج يعتمد حركة التنقلات الداخلية

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أصدرت اليوم مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، حركة التنقلات الداخلية بين ضباط المديرية، حيث أعتمدت الحركة على الكفاءة والتفاني في العمل مع مراعاة البعد الجغرافي.

وشملت الحركة تعيين العميد ياسر أبوكريشة مأموراً لقسم شرطة طهطا، والعميد محمد طليبه مأموراً لمركز شرطة طهطا، والعميد وائل منصور مأموراً لمركز شرطة طما، والعميد على أبوالفضل مأموراً لمركز شرطة جهينة، والعميد أحمد عبدالعزيز مأموراً لمركز شرطة المراغة، والمقدم يوسف عبدالجابر مأموراً لمركز جزيرة شندويل، والعميد وائل مراد مأموراً لمركز شرطة سوهاج، والعميد تامر أبوخطوه مأموراً لقسم شرطة أول مدينة سوهاج، والعميد مصطفى أبوعلى مأموراً لقسم شرطة ثان مدينة سوهاج، وفى مراكز جنوب وشرق المحافظة، شملت الحركة تعيين العميد مصطفى سعيد مأموراً لمركز شرطة المنشاة، والعقيد عبدالمعز أبوسحلى مأموراً لمركز شرطة ساقلته، والعميد شريف إسماعيل مأموراً لمركز شرطة أخميم، والعقيد محمد ثروت مأموراً لمركز شرطة العسيرات، والعميد مصطفى رفيق مأموراً لمركز شرطة جرجا، والمقدم أشرف علاء مأموراً لقسم شرطة بندر جرجا، والعميد هيثم شحاته مأموراً لمركز شرطة البلينا، والعميد محمد سمير مأموراً لمركز شرطة دارالسلام.

وفى إدارة البحث الجنائى شملت الحركة تعيين الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيساً لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، والرائد أحمد تعيلب رئيساً لمباحث مركز طما، والرائد محمد جادالله رئيساً لمباحث قسم شرطة طهطا، والرائد موسي القاضى رئيساً لمباحث مركز شرطة طهطا، والرائد محمد عبدالسلام رئيساً لمباحث مركز شرطة المراغة، والرائد عمرو المدني رئيساً لمباحث مركز شرطة جهينة، والرائد إسلام كريم رئيساً لمباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، والرائد إسلام حمزة رئيساً لمباحث مركز شرطة سوهاج، والرائد أحمد صقر رئيساً لمباحث قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، والرائد إسلام عجاج رئيساً لمباحث قسم شرطة أول مدينة سوهاج.

وفى مراكز جنوب وشرق سوهاج، شملت الحركة تعيين الرائد محمد حمادى رئيساً لمباحث قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، والرائد إبراهيم صقر رئيساً لمباحث مركز شرطة أخميم، والرائد أحمد الكاشف رئيساً لمباحث مركز شرطة ساقلتة، والمقدم المزمل نافع رئيساً لمباحث مركز شرطة مركز دارالسلام، والرائد أحمد رمضان رئيساً لمباحث مركز شرطة المنشاة، والرائد محمد أبوالعطا رئيساً لمباحث مركز شرطة العسيرات، والرائد هيثم الحجيري رئيساً لمباحث مركز شرطة جرجا، والرائد أحمد عبدالمطلب رئيساً لمباحث قسم شرطة بندر جرجا، والرائد محمد السيد حسب النبى رئيساً لمباحث مركز شرطة البلينا.