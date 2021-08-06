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سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب، من مفاوضات نادي الزمالك مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لنادي وادي دجلة، لضم رباعي الفريق محمد عبدالعاطي ومحمد هلال ومحمد رضا ومحمود مرعي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد الطيب، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «لو دجلة لديه أربعة لاعبين يصلحون للعب للزمالك. لكان الأجدر بهم وضع فريقهم على الأقل في منتصف الجدول..مش كده ولاّ إيه ؟».

يذكر أن وادي دجلة أصبح موقفه صعبًا في البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.