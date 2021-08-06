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صلاح عبدالله يكشف تفاصيل حالته الصحية

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صلاح عبدالله يكشف تفاصيل حالته الصحية صلاح عبدالله يكشف تفاصيل حالته الصحية

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كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله، اَخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة نقل على إثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»: «إنه مر برحلة علاجية صعبة الفترة الأخيرة، ولكنه أراد عدم كتابة شيء عبر السوشيال ميديا عن حالته الصحية حتى لا يقلق جمهوره عليه».

وأضاف عبدالله :«حصلي شوية آلام في منتصف الصدر وسمعت في كتفي وظهري، واتصلت بالدكتور حسام موافي، وقالي لازم تعمل أشعة، وبعدها اتصلت بزوج ابنتي، وقلتله الحقني حاسس بأعراض ذبحة صدرية، فقالي خمس دقايق وجايلك».

وتابع: «أخذنا الإجراءات والحمد لله طلع فعلا 3 شرايين بحاجة لدعامات واتعملت كل الإجراءات الطبية المطلوبة، وعشت يوم ونص صعبين جدا، وحالة من النهجان غريبة جدا، بس مع الوقت واهتمام الفريق الطبي ودعوات المحبين عدت على خير».

المصرى اليوم

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