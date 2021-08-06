صلاح عبدالله يكشف تفاصيل حالته الصحية

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كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله، اَخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة نقل على إثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»: «إنه مر برحلة علاجية صعبة الفترة الأخيرة، ولكنه أراد عدم كتابة شيء عبر السوشيال ميديا عن حالته الصحية حتى لا يقلق جمهوره عليه».
وأضاف عبدالله :«حصلي شوية آلام في منتصف الصدر وسمعت في كتفي وظهري، واتصلت بالدكتور حسام موافي، وقالي لازم تعمل أشعة، وبعدها اتصلت بزوج ابنتي، وقلتله الحقني حاسس بأعراض ذبحة صدرية، فقالي خمس دقايق وجايلك».
وتابع: «أخذنا الإجراءات والحمد لله طلع فعلا 3 شرايين بحاجة لدعامات واتعملت كل الإجراءات الطبية المطلوبة، وعشت يوم ونص صعبين جدا، وحالة من النهجان غريبة جدا، بس مع الوقت واهتمام الفريق الطبي ودعوات المحبين عدت على خير».