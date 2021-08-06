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الفنانة مها أحمد تتعرض لوعكة صحية وتُنقل إلى المستشفى

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أعلن سمير أحمد، شقيق الفنانة مها أحمد، دخولها المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ونشر شقيق مها أحمد صورة لها من المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «ادعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب، كما نشر لها صورة ظهرت خلالها نائمة على السرير وبيدها المحاليل».

كانت مها أحمد أثارت جدلًا كبيرًا في وقت سابق، بعدما نشرت منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وقالت إنها شعرت بالخذلان بسبب عدم مساندتهما لها.

مها احمد

المصرى اليوم

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