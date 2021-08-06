حركة تنقلات الشرطة وضباط المباحث في محافظة البحيرة

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اعتمد اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة فى مديرية أمن البحيرة 2021، وشملت الحركة ترقيات وتنقلات لعدد من قيادات الشرطة ورؤساء ومعاوني مباحث المراكز والأقسام ورؤساء فروع البحث الجنائي فى محافظة البحيرة.

وتضمنت حركة تنقلات ضباط الشرطة فى محافظة البحيرة البحيرة تكليف العميد محمد فؤاد الديب، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار والذى يضم مركز وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو، وتكليف العميد محمد حسن جبريل، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة.

كما تضمنت الحركة تكليف العقيد حازم خيري عبادة، وكيلاً لفرع البحث الجنائي فى كفر الدوار، وتكليف العقيد حازم الشيخ، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب النوبارية، وتكليف العقيد حسام عبده، مفتشًا لفرع البحث الجنائي بإيتاي.

وشملت حركة الشرطة فى البحيرة أيضًا تولي المقدم أحمد الشرقاوي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بأبوحمص وحوش عيسي، الرائد محمد زايد، رئيس مباحث المخدرات بقطاع بدر.

وتولي العقيد محمد فرحات، منصب مأمور مركز شرطة أبو حمص، وتولي العميد أحمد رشوان، مأمورًا لمركز شرطة كوم حمادة، وتولي العقيد أشرف خليف، مأمورًا لبندر دمنهور، والمقدم أكرم فرحات، نائبًا لمأمور بندر بدمنهور، الرائد حاتم السمرى، نائبا لمأمور مركز شرطة كوم حمادة.

وتضمت حركة ضباط المباحث فى البحيرة تولي الرائد عمر عرفات، وكيًلا لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، والرائد محمود يونس، رئيسًا لمباحث مركز الدلنجات، والرائد أحمد حمدي، رئيسًا لمباحث كوم حمادة، والرائد محمد الديب، رئيسًا لمباحث مركز حوش عيسي، والرائد أحمد أباظة، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة رشيد، والرائد أحمد عبد العال، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، والرائد شوقي شعبان، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بدر، والرائد علي شاكر، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية.

وشملت حركة الشرطة فى محافظة البحيرة تولي النقيب شريف مبارك، معاون أول لمباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب محمد عز الدفراوي، معاون مباحث لمركز شرطة المحمودية، والنقيب زياد محمد فريد عمار، معاون لمباحث مركز شرطة إيتاي البارود،

وجددت حركة الشرطة الجديدة الثقة فى المقدم محمود هندي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، والمقدم إسلام السعدني، رئيسًا للمباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والمقدم ماجد الحبشي، رئيسًا لمباحث بندر دمنهور، والرائد محمود قاسي، رئيسًا لمباحث مركز كفر الدوار، والرائد أحمد المسيري، رئيسًا لمباحث بندر كفر الدوار، والرائد أحمد حماد، رئيسًا للمباحث فى مركز شرطة شراخيت، المقدم محمد رسلان، رئيسًا لمباحث مركز وادي النطرون، المقدم حمدي حميدة، نائبًا لمأمور مركز شرطة وادي النطرون، والنقيب عمر الحيوي، معاونًا أول لمباحث مركز دمنهور.