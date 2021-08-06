قصواء الخلالي تعلن توقف برنامجها الثقافي .. وإنهاء تعاقدها مع فضائية TEN

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، على الهواء مباشرة توقف برنامجها الثقافي الأول من نوعه «المساء مع قصواء» والمذاع عبر فضائية TEN، وأنها أنهت تعاقدها مع إدارة القناة بشكل ودي لتكون حلقة اليوم هي الأخيرة، فيما تحدثت عن رحلة البرنامج طوال الفترة الماضية.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها البرنامج، إنها كانت حريصة على تقديم وجبة ثقافية متكاملة خلال عمل البرنامج، قائلة: «اشترينا كتب كتير من على الإنترنت وكان في ناس كتير بيسألوا على الكتب، وحرصا على الملكية الفكرية مكناش بنعرف نعمل ده، وكنا بنحرص على أن ينال الكاتب حقه المادي والمعنوي».

وأكملت الخلالي شرح فقرات البرنامج، ومن بينها قصة صورة، حيث كان يتم عرض أشهر صور عرضت في العالم، وكنوع من التكامل داخل الوجبة الثقافية، وكذلك الأغاني المصرية القديمة، والأهم موسوعة مصر القديمة، قائلة: «منذ بدأنا البرنامج ونحن نعرض موسوعة مصر القديمة، وبدعوكم إن أطفالكم يعرفوا موسوعة مصر».

وأكدت قصواء الخلالي أنه وقت تفاوضها مع إدارة القناة للعمل فيها اقترحت عمل برنامج توك شو ثقافي، وبالفعل وافقت إدارة قناة TEN ممثلة في نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، موضحة أن إدارة القناة قدمت الدعم الكامل للبرنامج، وخرج البرنامج للنور رغم اعتراض البعض.

ووجهت قصواء الشكر إلى العاملين في القناة من إخراج وإنتاج وفريق عمل التصوير، وجميع العاملين في الإدارة، قائلة: «أنا بشكر كل شخص في القناة والمصورين والمخرج أحمد ماهر وفريق خلف الكاميرا لأنهم بيعملوا في صمت».

ويأتى إعلان الإعلامية «قصواء الخلالي» توقف برنامجها بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار 3 سنوات، استطاعت خلاله جذب العديد من المشاهدين للاتفاف حول الشاشة وانتظاره أسبوعيا، لمعرفة ما يقدمه من محتوى فكري مختلف يهتم بالكتب والشأن الثقافي ونقاش المثقفين وأساتذة الجامعات.

ويُعد «المساء مع قصواء» أول برنامج «توك شوك» ثقافي من نوعه في مصر، يهتم بكل القضايا الثقافية، ويصحب المشاهد في جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية، إذ يعتمد في قوامه الرئيسي على الاهتمام بزيادة الوعي الثقافي والفكرى، والاهتمام بالكتاب والمفكرين عربيًا وعالميًا، وسرد كواليس الكتابة وما بها من أسرار، حيث ناقشت فقرات البرنامج أكثر من 800 كتاب متنوع، ما بين تاريخ وتراث وعلوم، وآداب.

خلال السنوات الثلاث، استضاف البرنامج شخصيات عديدة ومتخصصة في مجالها، وتنوعت الفقرات في كافة المجالات الثقافية والفنية.

وللإعلامية قصواء الخلالي العديد من المحطات الإعلامية الناجحة، حيث عملت مذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية وقارئة نشرة سياسية ومقدمة برامج قصيرة، كما التحقت بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري بعد نجاحها في الاختبارات بتفوق، وتم الاحتفاء بها كأول إعلامية من بدو محافظة مطروح تلتحق بالتلفزيون المصري.

كما قدمت قصواء نشرات الأخبار الرئيسية، مثل التاسعة وأحداث 24 ساعة، وبرامج سياسية وإخبارية متعددة على شاشة ماسبيرو، وبرنامج التوك شو الصباحي الشهير «صباح الخير يا مصر» لسنوات، ثم تلاها مجموعة برامج أخرى، وبرنامج التوك شو السياسي المسائي اليومي «على اسم مصر» على شاشة التلفزيون المصري لمدة عامين.

وقدمت أيضا التوك شو الصباحي الشهير «صباح دريم» على قناة دريم يوميا، وقدمت تحقيقات تلفزيونية أثارت ضجة، واهتمت بالبرامج الثقافية، وقدمت برامج إذاعية كان أشهرها (قهوة المثقفين) على راديو مصر حصلت به على عدة جوائز، وقدمت برنامج (أحاديث الفتنة) وكان مثيرًا للجدل، حيث استضافت فيه الدكتور أحمد عمر هاشم لتصحيح الأحاديث المغلوطة والمكذوبة المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت رئيس تحريره، بالإضافة إلى كتابتها مقالات يومية وأسبوعية في عدد من الصحف المصرية والعربية والمجلات، مثل نصف الدنيا، الجمهورية، الدستور، اليوم السابع، البيان، وتكتب حاليًا في جريدة المصري اليوم، ولها مقالات تسببت في إثارة الجدل، في الشأن السياسي والثقافي.

وعملت قصواء الخلالي كمحاضر في الإعلام الأمني بأكاديمية الشرطة المصرية والإعلام السياسي في عدد من الجامعات، ومدربة للإعلام في مؤسسات مختلفة، قدمت عددًا من المؤتمرات المحلية، مثل مؤتمر الشباب، والعربية الثقافية، والمؤتمرات الدولية مثل موسوعة جينيس، وكتبت مجموعات قصصية ونشرت أولى رواياتها «عذراء المونتسيرات» منذ فترة، وأعلنت منذ أيام عن صدور كتاب آخر قريبًا.