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القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة «قدم 2 طن لحوم فاسدة للجمهور»

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القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة «قدم 2 طن لحوم فاسدة للجمهور» القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة «قدم 2 طن لحوم فاسدة للجمهور»

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ألقت مباحث بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مطعم شهير للوجبات جاهزة في القاهرة، بتهمة حيازة 2 طن مقطعات دواجن برجر، غير صالحة للاستخدام الأدمي تمهيداً لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية، بتقديم مطعم شهير للجبات جاهزة للجمهور في القاهرة من لحومة منتهية الصلاحية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطعم والقبض على المدير المسؤول وضبط 2 طن لحوم عبارة عن مقطعات دواجن «برجر» معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

تم تحرير محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطعم والقائمين عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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