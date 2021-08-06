بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة في الفيوم

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اعتمد اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، مساء الجمعة، حركة التنقلات الداخلية، عقب الحركة العامة التي أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتضمنت الحركة عددا من التنقلات الداخلية للضباط والتي كانت كالتالي: بقاء المقدم محمد هاشم مفتاح رئيسا لمباحث مركز سنورس، بقاء المقدم عبدالله عثمان رئيسا لمباحث مركز الشواشنة، والمقدم أسامة قرنى رئيسا لمباحث مركز إطسا، والرائد إسلام الصاوى رئيسا لمباحث أبشواي، والرائد محمد عبدالحكيم رئيسا لمباحث مركز طامية، والرائد أحمد طرفاية رئيسا لمباحث قسم أول الفيوم، والرائد حسين فؤاد رئيسا لمباحث قسم ثان الفيوم، والرائد مصطفى كامل رئيسا لمباحث مركز يوسف الصديق، وبقاء الرائد محمد عشري رئيسا لمباحث سنهور، والعقيد مصطفى الجندى رئيسا لمباحث التموين، والمقدم محمد سيد دعبس وكيلا لمباحث تموين الفيوم، والمقدم محمد طرفاية رئيسا لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن الفيوم، والعقيد محمود عبدالعليم رئيسا لمباحث الأموال العامة، والعقيد سامح عبدالظاهر رئيسا لمباحث المخدرات، والعقيد عبدالتواب جابر ضابطا بإدارة البحث الجنائي، والعقيد على جابر رئيسا لمباحث شرطة المرافق.

وشملت الحركة: العقيد هاني تعيلب مفتشا لمباحث قسم أول الفيوم، والمقدم محمد شريف تعيلب رئيسا لمباحث الترحيلات، والرائد هيثم طلبة رئيسا لمباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد عثمان مفتش مباحث قسم ثان الفيوم، والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث مركز الفيوم، والرائد أحمد عبدالحكيم بإدارة تنفيذ الأحكام، وبقاء الرائد خالد رياض رئيسا لمباحث قسم الفيوم الجديدة، والنقيب محمد عطية هيكل معاونا لمباحث الطرق، والنقيب حسام محمد عبدالسميع رئيسا لقسم تنفيذ أحكام مركز أبشواي، والرائد أحمد الشريف بإدارة البحث الجنائي، والرائد محمد عبدالناصر معاون قسم أول الفيوم، والنقيب هشام حسن معاون أول قسم ثان الفيوم، والملازم اول سيف عادل معاون مباحث مركز الشواشنة، والنقيب أنور المصري معاون أول مركز شرطة أبشواي، والنقيب أحمد الفل معاون مباحث مركز أبشواي.

كما شملت الحركة: العميد محمد جلال زيدان مأمورا لمركز الفيوم، والعميد محمد تعيلب مأمورا لمركز شرطة طامية، والعقيد محمد حافظ الحنبولي مأمورا لمركز شرطة سنورس، والعميد محمد ثابت عطوة مأمورا لمركز شرطة إطسا، والعميد خالد حسن مأمورا لمركز شرطة أبشواي، والعقيد محمد أبوبكر مأمورا لمركز شرطة يوسف الصديق، والعميد أسامة أبوطالب مأمورا لمركز شرطة سنهور، والمقدم إسلام لطيف مأمورا لمركز شرطة الشواشنة، والرائد شعبان عبدالحليم نائب مأمور مركز الشواشنة، والعميد أمير السحلي مأمورا لقسم ثان الفيوم، والعميد مصطفى المصري مأمورا لقسم أول الفيوم، والعقيد محمد فوزي لشؤون الخدمة، والمقدم عاطف الواحي رئيسا لمباحث قوات الأمن، والرائد محمد نصر معاون ضبط مركز الفيوم، والرائد أسامة أبوالسعود رئيسا لنقطة الناصرية، وتجديد الثقة في الرائد أحمد فاروق الشاهد ضابطا بمرور الفيوم، والرائد عمرو أحمد تعيلب معاون نظام قسم ثان الفيوم.