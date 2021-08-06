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7 أيام مهلة لأصحاب السيارات التالفة في أحياء مكة.. خطر أمني وبيئي

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تُشوِّه المشهد البصري

7 أيام مهلة لأصحاب السيارات التالفة في أحياء مكة.. خطر أمني وبيئي

أكدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫وكالة البلديات أنها ستبدأ في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة، وتمهل مُلاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها؛ لما تسببه من خطر أمني وبيئي، إضافة إلى تشويه المشهد البصري.

ودعت الأمانة مُلاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سَحْب سياراتهم، والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة.

كما تأمل من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو على خدمة الواتساب 0539400940؛ ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.

أمانة العاصمة المقدسة التشوه البصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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