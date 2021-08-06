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كشف الفحص الطبي الذي خضع له الجزائري كريم العريبي، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن معاناة اللاعب من إصابة في الظهر.

وكان نادي الترجي، أعلن تعاقده رسميًا مع كريم العريبي، خلال الميركاتو الصيفي قادمًا من فريق نيم الفرنسي.

ووصل اللاعب إلى تونس أمس الخميس، من أجل إجراء الكشف الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وكتب نادي الترجي التونسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «الفحص الطبي لكريم العريبي يبين وجود إصابة على مستوى الظهر.. في انتظار تقرير اللجنة الطبية والقرار النهائي لإدارة الترجي».

يذكر أن نادي الزمالك، قد دخل في صراع مع الترجي، للتعاقد مع كريم العريبي، وذلك قبل ان يحسم الفريق التونسي الصفقة لصالحه.