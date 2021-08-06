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انطلق، قبل قليل، موكب نقل مركب خوفو الأول، التي ودعت مكانها إلى مقرعرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير، وذلك باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

مركب خوفو الأول .. الكشف الأسطوري المهيب الذي استغرق 10 أعوام لإعاده بنائه

ومن المُفترض أن ينتقل مسار المركب من موقعه الحالى بجوار الهرم الأكبر وحتى المتحف الكبير في مسيرة تبلغ نحو 7.5 كيلو متر وفي السطور التالية نستعرض ما الذي تمثله لمركب، وكيف سيبدو موكب نقلها.

مموكب الملك خوفو مركب الشمس

اكتشف «مركب الشمس » أو« مركب خوفو الأول»_أقدم وأكبر وأفضل السفن المصرية في العصور المبكرة_على يد الأثري المصري، كمال الملاخ في عام 1954، في المنطقة الجنوبية لقاعدة الهرم الأكبر«هرم خوفو»؛ إذ وجد الملاخ حفرتين عُثر بداخل إحداهما على العديد من أجزاء مركب خشبي عملاق مصنوع من خشب الأرز.و يعد المركب وثيقة فريدة للتدليل على براعة الفن المصري القديم في بناء السفن منذ مايزيد عن 5000 آلاف عام.

مركب خوفو الأول .. الكشف الأسطوري المهيب الذي استغرق 10 أعوام لإعاده بنائه

كان الكشف الأثري المهيب في حفرة مفكك الأجزاء، بالغ الضخامة، ولم يُعثر على دليل يشير إلى كيفية تركيبه وإعادة بنائه إلى الأصل، لكن هيئة الآثار المصرية استطاعغت ترميم المركب وإعادة بنائه؛ إذ وجدت الأجزاء الخشبية للمركب مرتبة بعناية وحرص في 13 طبقة تحتوي على 651 جزءا وتتكون هذه الأجزاء من 1224 قطعة خشبية منها كتل ضخمة يصل طول الواحدة منها إلى 23 مترا، ومنها أجزاء صغيرة يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، بحسب شبكة « بي بي سي».

مركب خوفو الأول .. الكشف الأسطوري المهيب الذي استغرق 10 أعوام لإعاده بنائه

استغرقت عملية تركيب أجزاء المركب وإعادة بنائه نحو عشر سنوات وكانت عملية إعادة البناء تحديدا هائلًا؛ إذ عُثر بجانبها على كمية كبيرة من الحبال والمجاديف يصل طول الواحدة منها إلى تسعة أمتار، ولم يعثر على مسمار واحد، كذلك ووجد في بدن المركب عدد كبير من الثقوب بلغ عددها 4159 ثقبا أو فتحة، بالمركب، نظرا لأن المصري القديم استخدم الحبال في عملية جمع أخشاب المركب عن طريق فتحات سحرية تختفي بعد تركيبها.

مركب خوفو الأول .. الكشف الأسطوري المهيب الذي استغرق 10 أعوام لإعاده بنائه

يرجح الباحثون إن مركب الشمس أو مركب خوفو الأول هي أولى مركبلين تنقل بهما الملك خوفو؛ إذ تشير نصوص متون الأهرام التي تعود إلى عصر الدولة القديمة، إلى أن الملك خوفو كان يمتلك قاربين استخدمهما في التنقلات. ووفق المعتقد المصري كان لمراكب الشمس دلالات أسطورية؛ إذ ستخدمها إله الشمس "رع" في رحلة اليومية المعروفة برحلة الليل والنهار، وهي رحلة تهدف الأسطورة إلى تخليص العالم من الأرواح الشريرة؛ ولهذا الغرض زودت مراكب الشمس بعدد من المجاديف المسننة لقتل الحيوانات والأرواح الشريرة.

مركب خوفو الأول .. الكشف الأسطوري المهيب الذي استغرق 10 أعوام لإعاده بنائه

اختلف العلماء والباحثون حول أسباب استخدام خوفو للمركب؛ ويعتقد بعضهم أنها تسمح للملك بمصاحبة إله الشمس "رع" في رحلته إلى العالم الآخر بعد موته، وفقا للمعتقدات المصرية القديمة

وانطلق موكب نقل مركب خوفو الأأول في تمام السادسة من مساء اليوم، في موكب مهيب يستغرق 10 ساعات في إطار خطة تأميين مشددة على المستويين المادي والتقني؛ تم بناء هيكل حديدي واق للمركب، تم تركيبه حولها، وهو أشبه بحاوية معدنية، تم وضعه على قضبان للحركة، التى تسمح بوضع الهيكل على العربة الذكية متعددة العجلات المخصصة لنقل جسم المركب بواسطة جسور متحركة لتسهيل عملية النقل.

ومن المفترض أن تدخل هذه العربة المؤمنة داخل مبنى متحف مركب خوفو، و تقوم برفع نفسها وتحمل الهيكل الحديدى استعدادا للخروج عبر الجسور الرملية والكباري المعدنية الستة التي تم بنائها خارج وداخل مبنى المتحف لتسهيل حركتها.

وتعد عملية نقل مركب خوفو، إنجازا جديدًا في إطارالحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ بهذا الحجم.

جاءت فكرة النقل نتيجة أن مبنى المتحف القديم الخاص بالمركب- والذي تم إنشاؤه منذ ما يزيد على ربع قرن- أدى إلى إخفاء الضلع الجنوبي للهرم الأكبر، ما يعد تشويه بصري لهذه المنطقة الأثرية، غير أنه موجود في مبنى يفتقر إلى أسلوب العرض المتحفي المتميزيليق بأهميته ومكانته.